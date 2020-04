Calciomercato Milan – La decisione del club su Rafael Leao | News

CALCIOMERCATO MILAN – In questa stagione, prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, l’attaccante Rafael Leao, classe 1999, non aveva pienamente rispettato le attese del Milan, con soli 2 gol, segnati contro Fiorentina e Cagliari, in 22 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, però, il Milan continua a credere molto in Rafael Leao, pagato, la scorsa estate, 23 milioni di euro più bonus al Lille con percentuale su un’eventuale, futura rivendita del suo cartellino e, pertanto, anche nella stagione 2020-2021, punterà forte sul centravanti portoghese ex Sporting Lisbona nonostante i tanti sondaggi dalle compagini della Premier League inglese.

A proposito: Rafael Leao, come noto, dovrebbe risarcire lo Sporting Lisbona con 16,5 milioni di euro per essersi liberato, per ‘giusta causa‘, nell’estate 2018, dal club portoghese per firmare con il Lille. Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna ha stabilito che il numero 17 rossonero deve versare tale cifra al club che lo ha cresciuto.

Il Milan, ha ribadito ‘calciomercato.com‘, è totalmente estraneo alla vicenda, non c’entra niente e non deve nulla allo Sporting Lisbona. È una questione, questa, che riguarda esclusivamente Rafael Leao, il quale, logicamente, verrà supportato moralmente dal club rossonero e per il quale, si spera, arrivi l’annullamento della sentenza visto l’enorme lavoro del suo agente, Jorge Mendes, e dei suoi legali. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>