Calciomercato Milan – Kumbulla, stessa sorte di Tonali? | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Marash Kumbulla come Sandro Tonali? Come noto, il centrocampista che ha giocato l’ultima stagione nel Brescia, dopo essere stato bloccato a lungo dall’Inter, alla fine è stato mollato e ha optato per il trasferimento al Milan.

Medesima sorte potrebbe toccare a Kumbulla, classe 2000, nato in Italia ma di nazionalità albanese, il quale, vista l’ultima, spettacolare stagione con la maglia dell’Hellas Verona (26 gare ed una rete tra Serie A e Coppa Italia), è ambito da tutte le grandi del nostro calcio.

In questo momento è la Lazio il club più vicino a Kumbulla. Questo perché il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, lo trattava già da prima dello scatto dell’Inter sul calciatore. La Juventus sembra essere tornata ad interessarsi a Kumbulla ma bisognerà prestare attenzione alle mosse del Milan.

Il club di Via Aldo Rossi, infatti, è alla ricerca di un difensore centrale di prospettiva, giovane e di talento, che possa accomodarsi inizialmente in panchina ma che sia anche un potenziale titolare per la formazione di Stefano Pioli. Sono molti i nomi sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara. Ma sono tutti molto costosi.

Kumbulla, invece, può essere acquistato per una cifra compresa tra i 18 ed i 20 milioni di euro. Con un ingaggio ‘umano’. Un investimento in perfetta linea con i dettami del fondo Elliott Management Corporation. Kumbulla-Milan, quindi, una pista da tenere sicuramente sotto osservazione. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>