CALCIOMERCATO MILAN – Kossounou in difesa: la scheda / News

Al centro delle critiche ultimamente ci è finito il capitano Alessio Romagnoli, accusato di non aver fatto il salto di qualità necessario per arrivare ad alti livelli. Molti tifosi vorrebbero rinforzi in difesa al suo posto, ma il club sa che una cessione potrebbe non convenire economicamente (vale 36 milioni e il 30% andrebbe alla Roma). Ecco perché la soluzione migliore è investire in giovani di talento, come Odilon Kossounou, ivoriano del Club Bruges, che piace tantissimo e costa solo 8 milioni, ma per il quale bisognerà battere una fitta concorrenza. Nella video news scopriamo di chi si tratta.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>