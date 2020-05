Calciomercato Milan – Inserimento per un obiettivo del Napoli! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Tempo fa Sardar Azmoun ha confessato di voler cambiare aria il prossimo anno. Vuole lasciare la Russia e, dunque, anche lo Zenit San Pietroburgo, in cui si è trasferito poco più di un anno fa. Sul giocatore, ormai da tempo, c’è il Napoli, che è molto interessato e ha già avviato intensi contatti. I partenopei perderanno con ogni probabilità Arkadiusz Milik e al suo posto inseriranno due giocatori: il primo è Andrea Petagna dalla SPAL, il secondo potrebbe essere proprio Azmoun, per qualità ed esperienza.

Mai fare, però, i conti senza l’oste: lo Zenit non molla e non ha intenzione di fare sconti per Azmoun. Il classe 1995 è valutato 30 milioni. Una richiesta considerata decisamente eccessiva da tutti i club che si sono approcciati, Milan compreso. Sì, perché nelle ultime ore i rossoneri si sono fatti sotto con convinzione, avviando i contatti con l’agente del giocatore. Sia Milan che Napoli, comunque, hanno in mente di non spendere più di 14,5 milioni circa.

Il Milan comunque ne parla con Fali Ramadani, agente del bomber iraniano, che ha un ottimo rapporto con Ralf Rangnick. Per ora è solo una chiacchiera, ma nelle prossime settimane si saprà di più. Il Napoli resta leggermente avanti, ma dovrà prima liberare almeno uno slot per gli extracomunitari. Se il Milan dovesse giocare d’anticipo potrebbe avere delle possibilità. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

