Calciomercato Milan – Incontro per Godfrey: ecco quanto costa | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Diavolo, come noto, è alla ricerca di un difensore centrale giovane da far crescere alle spalle di Simon Kjaer ed Alessio Romagnoli, che assicuri affidabilità e, allo stesso tempo, costruisca sin da subito il futuro del Milan.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.it‘, potrebbe essere Ben Godfrey il nome giusto. Classe 1998, di nazionalità inglese, nell’ultima stagione Godfrey ha disputato 33 gare tra Premier League e coppe nazionali con la maglia del Norwich City ed è nel giro della Nazionale Under 21 dei ‘Tre Leoni‘, della quale ha di recente anche indossato la fascia di capitano.

Godfrey, sotto contratto con i ‘Canaries‘ fino al 30 giugno 2023, piace anche a Roma e Napoli ma è il Milan, al momento, che avrebbe compiuto i passi più importanti verso il calciatore britannico incontrando, la scorsa settimana, in un noto hotel nel centro di Milano, gli intermediari della trattativa per il numero 4 del Norwich. Presto ci saranno anche contatti tra gli intermediari ed il club di Aurelio De Laurentiis.

Il giocatore, nonostante la retrocessione della squadra gialloverde in Championship, è valutato 30 milioni di euro, senza alcuna possibilità di sconto da parte del club inglese. Il Milan è segnalato come fortemente interessato a Godfrey e, presumibilmente, porterà avanti la trattativa cercando, magari, di spendere qualcosa in meno. CLICCA QUI PER LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

