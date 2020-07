Calciomercato Milan – Il PSG preme per Bennacer: ecco l’offerta | News

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivato al Milan la scorsa estate, acquistato dall’Empoli a titolo definitivo per 16 milioni di euro, Ismaël Bennacer, classe 1997, regista franco-algerino dei rossoneri, è finito nel mirino di importanti club europei in vista della prossima stagione.

Bennacer, infatti, piace, nella fattispecie, al Manchester City (il manager dei ‘Citizens‘, Pep Guardiola, avrebbe già parlato con il suo entourage), Real Madrid e PSG. È proprio quella parigina la società che, più di tutti, in questo periodo starebbe spingendo per acquistare il numero 4 dal Milan.

Leonardo, ex rossonero ed attuale direttore sportivo del PSG, dietro preciso imput della società, è disposto a fare follie per portare Bennacer sotto la Torre Eiffel. Le ultime notizie dall’Algeria, precisamente dalla testata ‘Competition‘, parlano di un’offerta del PSG per Bennacer di ben 40 milioni di euro.

Il Milan, però, giudica il suo centrocampista incedibile e difficilmente se ne priverà. Dalla prossima estate, 2021, come da accordi presi con Bennacer ed il entourage, si attiverà però una clausola rescissoria di 50 milioni di euro per il cartellino del franco-algerino.

Chiunque, dunque, vorrà Bennacer tra altri dodici mesi già sa con quale cifra dovrà presentarsi in Via Aldo Rossi.