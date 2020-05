Calciomercato Milan – Il PSG carica a testa bassa per Bennacer | News

CALCIOMERCATO MILAN – Prelevato la scorsa estate dall’Empoli, a titolo definitivo, per 16 milioni di euro, nel breve volgere di neanche una stagione Ismaël Bennacer, classe 1997, regista franco-algerino, ha conquistato il Milan.

Prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, Bennacer ha totalizzato 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia: tutte (o quasi) prestazioni di buon livello, nelle quali, però, è mancato l’acuto della rete.

In questi giorni si è parlato e scritto molto dell’interesse del PSG per Bennacer: i Campioni di Francia in carica, infatti, avrebbero intenzione di far vacillare il Milan con un’offerta di ben 30 milioni di euro per il numero 4 rossonero.

Per il club di Via Aldo Rossi, però, Bennacer è incedibile, punto di riferimento per la squadra anche per la stagione 2020-2021. Stando, però, a quanto riferito da ‘FootMercato.com‘, il PSG non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi.

Bennacer, infatti, avrebbe stregato Tamin ben Hamad Al Thani, emiro del Qatar proprietario del sodalizio transalpino, il quale starebbe mettendo forte pressione a Leonardo, direttore sportivo del PSG ed ex rossonero, per perfezionare il colpo in estate.

Ci riuscirà? Al Milan sembrano avere tutt'altra idea …