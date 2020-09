Calciomercato Milan: Hauge, l’arrivo in clinica per le visite mediche

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Jens Petter Hauge, classe 1999, è giunto stamattina, poco dopo le ore 08:00, presso la clinica ‘La Madonnina‘ di Milano. Qui Hauge si sottoporrà, per la prima parte di questa giornata, alle visite mediche con il Milan. Al termine dei test, idoneità sportiva e poi a ‘Casa Milan‘ per la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi cinque anni.