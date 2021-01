Calciomercato Milan, preso Meïté dal Torino

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il Diavolo ha preso Soualiho Meïté in prestito con diritto di riscatto dal Torino. Ecco gol e assist in maglia granata di Meïté nella raccolta in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.