Calciomercato Milan – Ecco le condizioni per arrivare ad Ajer | News

CALCIOMERCATO MILAN – Con l’addio, sempre più probabile, di Mateo Musacchio ed i dubbi sulla permanenza in rossonero di Simon Kjaer, attualmente in prestito dal Siviglia e di Léo Duarte, il Milan, per la prossima stagione sportiva, ha un evidente bisogno di difensori centrali da affiancare al capitano Alessio Romagnoli.

Il solo Matteo Gabbia, infatti, non può bastare per completare il pacchetto. Il club di Via Aldo Rossi, da qualche tempo, ha messo gli occhi su Kristoffer Ajer, classe 1998, gigante norvegese che milita in Scozia, nella fila del Celtic Glasgow. Ajer, sotto contratto con il club biancoverde fino al 31 maggio 2022, ha però già manifestato l’intenzione di andare via subito.

Il calciatore, tenuto d’occhio anche da PSG, Manchester City e Real Madrid, può essere ceduto per 20 milioni di euro. Cifra, questa, che, investita per un calciatore appena 22enne e dall’ingaggio contenuto, rientra perfettamente nei parametri del fondo Elliott Management Corporation per il nuovo corso del Milan.

Cosa aspetta, allora, il Diavolo ad assicurarsi le prestazioni di Ajer, ex calciatore di Start e Kilmarnock? Semplice. Il club rossonero sta attendendo di mettere nero su bianco l’arrivo di Ralf Rangnick per la prossima stagione e, in caso di via libera da parte del manager tedesco, effettuerà l’affondo per Ajer. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>