Calciomercato Milan – Dragowski snobba i rossoneri: le sue parole | News

CALCIOMERCATO MILAN – In casa rossonera tiene banco, in questo periodo, la questione del rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, portiere del Milan in scadenza nel 2021. Qualora Donnarumma non rinnovi, potrebbe essere ceduto al termine di questa stagione.

Ecco, quindi, che il Diavolo, per cautelarsi dinanzi qualsiasi evenienza, si è messo alla caccia del suo possibile sostituto. Nel novero dei candidati a rimpiazzare Donnarumma è finito anche il nome di Bartlomiej Dragowski, classe 1997, portiere polacco della Fiorentina. Il quale, però, parlando ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, ha respinto qualsiasi voce su un possibile trasferimento in rossonero.

Di fatto, Dragowski ha praticamente snobbato il Milan: “Le voci di mercato sul Milan? Non le ascolto. Sono della Fiorentina e devo fare il meglio per cercare di portare la squadra più in alto possibile”, ha sottolineato l’estremo difensore viola che, quindi, sollecitato su un paragone con il collega del Diavolo, ha proseguito: “Io il Donnarumma polacco? I paragoni nel calcio contano il giusto, Donnarumma è Donnarumma e io sono Dragowski. Ho tantissima strada da fare e molto da migliorare”.

Infine, sulla possibilità che il suo connazionale Krzysztof Piatek, ex centravanti del Milan oggi all'Hertha Berlino, faccia ritorno in Italia per vestire la maglia della Fiorentina nella prossima stagione, Dragowski ha commentato: "Non so nulla di mercato. Piatek è un attaccante di primo livello. Ha avuto qualche difficoltà nell'ultimo periodo in Italia, ma aveva ampiamente dimostrato le sue qualità".