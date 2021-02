CALCIOMERCATO MILAN – Donnarumma, ora serve accelerare / News

Il calciomercato ha avuto il proprio spazio, le trattative per i rinnovi sono state congelate, ma adesso è il momento di tornare a occuparsene, anche con una certa urgenza: Gianluigi Donnarumma, teoricamente, è libero di firmare con qualsiasi altra squadra per il prossimo anno e anche se non lo farà bisogna accelerare per il suo rinnovo di contratto, che è in scadenza a giugno. C’è fiducia, visto che Gigio non ha mai nascosto di voler rimanere al Milan, a maggior ragione adesso, ma ci sono anche diversi ostacoli da superare. Sono tre per l’esattezza, che rendono la trattativa molto intensa e complicata. Nella video news tutti i dettagli e le ultime.

