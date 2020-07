Calciomercato Milan – Difesa, assalto a Milenkovic: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Abbandonata la pista Ralf Rangnick e confermato in panchina Stefano Pioli, inevitabilmente il Milan ha modificato anche le proprie strategie di calciomercato. Un nome, però, avrebbe messo, mette e metterà d’accordo tutti.

Si tratta di quello di Nikola Milenkovic, classe 1997, difensore centrale serbo della Fiorentina che, ieri sera, è andato in gol allo stadio ‘Olimpico‘ in occasione della sfida persa per 1-2 dai viola di Rocco Commisso contro la Roma in virtù di un duplice calcio di rigore dell’ex Jordan Veretout, tra mille polemiche.

Milenkovic, sotto contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2022, gradirebbe trasferirsi al Milan: il club di Via Aldo Rossi ne ha già parlato con il suo agente, Fali Ramadani, durante i dialoghi per la definizione dello scambio a titolo definitivo tra Ante Rebic (altro assistito di Ramadani) ed André Silva.

La Fiorentina, che vanta il 50% della rivendita di Rebic per accordi presi con l’Eintracht Francoforte nel 2016, potrebbe concedere una corsia preferenziale al Milan per Milenkovic anche se, al momento, la richiesta viola per il serbo, abile a giocare da centrale nella difesa a quattro, da centrale nella difesa a tre ed anche da terzino destro, è molto alta.

Per cedere Milenkovic, infatti, la Fiorentina chiede non meno di 35 milioni di euro. Ecco che, a questo punto, potrebbe farsi strada un’idea: uno scambio tra il difensore e Lucas Paquetá, classe 1997, centrocampista brasiliano che nella fila del Diavolo non trova spazio e che, invece, è molto ambito dai viola.

Uno scambio che potrebbe avvenire a titolo definitivo (i cartellini, più o meno, sono valutati la stessa cifra) o con la formula del prestito, magari biennale. Pioli ha già avuto Milenkovic alle proprie dipendenze a Firenze. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

