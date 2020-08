Calciomercato Milan – Diego Costa verso il Benfica | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come si ricorderà, nei giorni scorsi, il nome di Diego Costa era stato accostato al Milan ed all’Inter. Questo perché, parlando con un giornalista madrileno, il centravanti dell’Atlético Madrid aveva rivelato di lasciare i ‘Colchoneros‘ “per andare a giocare a Milano“.

Classe 1988, sotto contratto con l’Atlético Madrid fino al 30 giugno 2021, Diego Costa è stato effettivamente proposto dal procuratore Jorge Mendes al club rossonero. Il Milan, però, concentrato per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimović, ha gentilmente declinato la proposta.

Secondo quanto riferito, in queste ore, dalla stampa lusitana, dunque, il futuro di Diego Costa, che non rientra comunque più nei piani tecnici di Diego Pablo Simeone a Madrid, potrebbe essere in Portogallo. Il Benfica, infatti, vorrebbe mettere il poderoso centravanti a disposizione del nuovo tecnico Jorge Jesus.

Le ‘Aquile‘ di Lisbona erano in trattativa per l’acquisto di Edinson Cavani, a parametro zero, ma l’affare è saltato per via della maxi richiesta di ingaggio da parte del ‘Matador‘ (contratto triennale da 30 milioni di euro netti complessivi). Diego Costa, quindi, potrebbe rappresentare l’innesto giusto per il Benfica in attacco.

Con buona pace del Milan, che, al contrario, si tiene stretto il totem Zlatan.