Calciomercato Milan – Diavolo in corsa per Marcos Paulo | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La filosofia che il fondo Elliott Management Corporation porterà avanti nel Milan del futuro è ormai ben nota a tutti: stop alle spese folli ed ai super ingaggi, in sede di mercato arriveranno in rossonero calciatori forti, ma giovani e dai costi, tanto di cartellino quanto di stipendio, molto contenuti.

L’obiettivo è quello di farli crescere ed esplodere in rossonero, di pari passo con i risultati sportivi della squadra che dovranno migliorare, per poi, eventualmente, venderli in futuro consentendo, così, al club di Via Aldo Rossi di generare importanti plusvalenze per il bilancio.

In quest’ottica, dunque, si può spiegare l’interesse del Diavolo per Marcos Paulo, classe 2001, talentuoso attaccante brasiliano, ma con passaporto portoghese, di proprietà del Fluminense. Marcos Paulo, in grado di giocare tanto da prima punta quanto da esterno offensivo, piace, oltre che al Milan, anche alla Lazio in Italia, al Lille ed all’Olympique Lione in Francia.

Sotto contratto con il Fluminense soltanto fino al 30 giugno 2021, Marcos Paulo, secondo quanto riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, potrebbe costare al Milan appena 13 milioni di euro. Un giovane talento su cui varrebbe la pena puntare una cifra tutto sommato sostenibile.