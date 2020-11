Deschamps: “Thuram? Non vive nell’ombra di papà Lilian” | VIDEO

Mercato Milan, Deschamps parla di Thuram

ULTIME NOTIZIE VIDEO MERCATO MILAN – Dalla Germania sono sicuri: il Milan fa sul serio per Marcus Thuram, figlio di Lilian, ex difensore con una lunga esprienza in Italia. A differenza del papà, il giocatore del Borussia Mönchengladbach fa l’attaccante come mestiere. Le prestazioni con il suo club hanno richiamato l’attenzione di Didier Deschamps, ct della Francia, che ha parlato della presunta pressione a portare sulle spalle questo importante cognome. L’ex Juventus ha risposto così. Milan, Ozil occasione di mercato. VAI ALLA NOTIZIA >>>