Calciomercato Milan – Delusione Musacchio: i motivi | News

CALCIOMERCATO MILAN – Mateo Musacchio, classe 1990, difensore centrale argentino (con passaporto spagnolo) fu il primo acquisto del Milan nell’era ‘cinese’: sul finire del mese di maggio 2017, infatti, Musacchio fu prelevato dal Villarreal per 18 milioni di euro.

Dopo una prima stagione all’ombra di Leonardo Bonucci, Musacchio è diventato titolare fisso nella stagione 2018-2019, assicurando alla retroguardia milanista, al fianco del nuovo capitano, Alessio Romagnoli, una discreta stabilità. Nonostante qualche infortunio di troppo, il numero 22 sudamericano è rimasta la prima scelta anche in questa stagione.

Questo, almeno, fino a gennaio, quando in concomitanza di un nuovo stop muscolare e dell’arrivo di Simon Kjaer, danese, dal Siviglia via Atalanta, Musacchio ha perso la maglia da titolare ed un ruolo centrale nel Milan di Stefano Pioli. Il club rossonero, per la prossima stagione, avrebbe intenzione di fare a meno di lui: si dice che avrebbe già comunicato al suo agente, Marcelo Lombilla, la volontà di non prolungare il contratto in scadenza il 30 giugno 2021.

Per una decina di milioni di euro, dunque, Musacchio sarà ceduto al miglior offerente. In Spagna scrivono di un Valencia fortemente interessato, con Siviglia e Betis, però, che osservano, pronte ad intervenire per riportare il centrale nella Liga. Ma lui, Musacchio, come l’avrebbe presa in merito queste continue voci sul suo futuro? ‘Calciomercato.com‘ assicura: con estrema delusione.

Il ragazzo, infatti, al momento è concentrato soltanto sulla ripresa del campionato, sulla possibilità di riprendersi una maglia da titolare in squadra e, pertanto, si allena ogni giorno per mettere in difficoltà Pioli. D'altronde Musacchio è un vero professionista. Per il futuro, poi, c'è sempre tempo per parlarne anche se, oggettivamente, le chance che resti al Milan anche nella stagione 2020-2021, ad oggi, sono davvero poche …