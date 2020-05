Calciomercato Milan – Dall’Olanda: rossoneri su van den Berg | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan del fondo Elliott Management Corporation, come noto, punterà sempre di più, nell’immediato futuro, su giovani calciatori dai costi contenuti, dall’ingaggio sostenibile che siano, però, molto talentuosi.

L’obiettivo è quello di farli esplodere ed affermare in maglia rossonera per poi, nel tempo, venderli al miglior offerente di modo da generare ricche plusvalenze per le asfittiche casse del club di Via Aldo Rossi.

Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del Milan, in questi mesi, ha lavorato molto cercando di identificare dei profili che possano fare proprio al caso della società rossonera e ne avrebbe individuato uno, giovanissimo, in Olanda.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘De Stentor‘, infatti, i rossoneri starebbero seguendo Rav van den Berg, classe 2004, difensore centrale olandese del PEC Zwolle, corteggiato anche dalle grandi squadre di Eredivisie quali PSV Eindhoven ed Ajax.

Van den Berg, sotto contratto con il PEC Zwolle fino al 30 giugno 2022, ma con opzione per il prolungamento di un’ulteriore stagione, è il fratello minore di Sepp van den Berg, che gioca nella formazione Under 23 del Liverpool: nei mesi scorsi ha rifiutato il trasferimento ai ‘Reds‘.

L’offerta del Milan, però, che, notoriamente, con gli olandesi vanta una gran bella tradizione, potrebbe farlo vacillare … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>