Calciomercato Milan – Colpaccio a costo zero! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Uno dei tanti dubbi è stato sciolto: si ricomincia. A partire da metà giugno riparte il calcio giocato e il Milan sarà subito protagonista, contro la Juventus per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo l’1-1 dell’andata a San Siro. I dubbi in casa rossonera però sono ancora tantissimi e riguarda tutti il futuro: chi sarà l’allenatore? Chi si occuperà del mercato?

Ralf Rangnick sembra ormai destinato a diventare rossonero, bisogna solo capire in quali vesti. Il tedesco ha già iniziato a lavorare per il Milan e ha messo nel mirino alcuni giocatori interessati. Tra questi anche Jeff Hendrick, centrocampista del Burnley classe 1992, che si svincolerà a costo zero.

Non è un profilo giovane come molti sul taccuino di Rangnick, ma secondo il manager tedesco può essere un’ottima soluzione a centrocampo, soprattutto in base al rapporto qualità/prezzo. Non è detto che farebbe il titolare al Milan, anzi è difficile, ma i rossoneri devono rinforzarsi notevolmente in mezzo al campo e dunque dovranno anche andare ad acquistare profili meno importanti. Hendrick sembra essere una soluzione: 28 anni, unisce esperienza, qualità e ancora freschezza. I rossoneri hanno già avviato i contatti. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

