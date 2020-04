Calciomercato Milan – Cessioni pesanti, la decisione di Gazidis | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2019 con una perdita, consolidata, di 146 milioni di euro. A gennaio, con le cessioni di Jesús Suso al Siviglia (21 milioni di euro che saranno versati, con tutta probabilità, a giugno nelle casse del club rossonero) e di Krzysztof Piatek all’Hertha Berlino (27 milioni di euro già pagati dalla società tedesca), il Milan ha già cominciato a mitigare il passivo. Ma tutto questo non basta.

Per tornare a relazionarsi in maniera cordiale con la UEFA e per intraprendere, finalmente, un percorso virtuoso per il presente e per il futuro, il Milan dovrà dare un’ulteriore sistemata ai propri conti. Lo farà generando plusvalenze e, pertanto, cedendo almeno un altro paio di calciatori che possano portare in dote alla società meneghina un cospicuo bottino. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘, Ivan Gazidis, amministratore delegato del club rossonero, uomo che ormai ha in mano le redini del Milan, avrebbe già deciso come operare in tal senso.

Sono soltanto due, a ben vedere, i calciatori della rosa del Milan che Gazidis potrebbe mettere in vendita per guadagnare una bella somma: il primo è il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, cresciuto nel settore giovanile rossonero; il secondo è il terzino sinistro Theo Hernández, classe 1997, prelevato nel luglio scorso dal Real Madrid a titolo definitivo per 20 milioni di euro. Al momento, è Donnarumma quello maggiormente indiziato a partire.

Gazidis, infatti, difficilmente riuscirà a rinnovare il contratto di Gigio, in scadenza il 30 giugno 2021, e, pertanto, per 50 milioni di euro potrebbe far partire il forte portiere: il suo agente, Mino Raiola, è già al lavoro per strappare le migliori condizioni economiche per Donnarumma, corteggiato da Juventus, PSG, Real Madrid e Chelsea. Non dovrebbe, invece, partire Theo Hernández: il francese oggi vale anch’egli 50 milioni di euro ma è considerato inamovibile e centrale nel progetto tecnico del Milan 2020-2021. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android