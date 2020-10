CALCIOMERCATO MILAN – Calhanoglu, richiesta altissima / News

VIDEO MILAN NEWS – Il tempo stringe. Hakan Calhanoglu ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 e da febbraio sarà libero di firmare per qualsiasi altro club in vista della prossima stagione. Bisogna raggiungere un accordo, ma al momento la situazione è tutt’altro che semplice, anche in virtù delle clamorose, eccessive, richieste del turco. Calhanoglu ha chiesto ben 6 milioni a stagione. Una richiesta ben oltre le aspettative e che è oltre il doppio dei 2,5 milioni percepiti finora. Probabilmente volutamente alta per chiudere a 5 milioni complessivi. Nella video news le ultime e il punto della situazione sulla trattativa per il rinnovo del numero 10 rossonero.

