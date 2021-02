CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Díaz può rimanere: ecco come / News

Il Milan è molto soddisfatto di come i giocatori rossoneri stanno rendendo in questa stagione, di come si stanno comportando e come la stanno interpretando. Ecco perché c’è la volontà di cambiare molto poco in vista del prossimo anno, che si spera possa essere quello del ritorno in Champions League. Tra i giocatori in bilico c’è sicuramente Brahim Díaz, che è in prestito secco dal Real Madrid. Da tempo il Milan sta cercando di convincere le Merengues a lasciarlo andare, ma l’operazione è molto complicata. Non è un caso che lo spagnolo abbia una clausola rescissoria da 750 milioni. Ecco perché l’ipotesi più probabile è il rinnovo del prestito per un altro anno. Nella video news tutte le ultime.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>