Calciomercato Milan – Bonaventura, offerta dalla Premier League | News

CALCIOMERCATO MILAN – Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, come noto lascerà il Milan al termine di questa stagione, dopo sei anni di onorata militanza rossonera, poiché la società di Via Aldo Rossi ha deciso di non sottoporre al calciatore il rinnovo di contratto.

Bonaventura, dunque, al termine del suo accordo con il Milan, andrà via a parametro zero. Il suo agente, Mino Raiola, è già alla ricerca di una sistemazione per il suo assistito. ‘Jack’ dovrebbe restare a giocare nella Serie A italiana: lo vuole il suo ex club, l’Atalanta, al quale è rimasto molto legato ed a cui darebbe priorità assoluta.

Sulle tracce del numero 5 rossonero, però, anche Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina e Torino, con i granata che, nell’ultimo periodo, avevano fatto davvero sul serio per Bonaventura. Secondo quanto riferito dal ‘Sun‘, però, per Bonaventura si sarebbe aperta, nelle ultime ore, anche una possibilità nella Premier League inglese.

L’Arsenal, infatti, è alla ricerca di un centrocampista di livello e, sondando sul mercato le possibilità di prelevare calciatori a costo zero, avrebbe inserito anche Bonaventura nella lista dei papabili rinforzi per il manager basco Mikel Arteta. Che alla fine Bonaventura non decida di provare un’altra esperienza, in un altro torneo, e di diventare un calciatore dei ‘Gunners‘? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>