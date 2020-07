Calciomercato Milan – Biglia offerto al Torino: la risposta granata | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Acquistato dalla Lazio nell’estate 2017 per 20 milioni di euro, il centrocampista Lucas Biglia non ha vissuto una gran bella esperienza con il Milan.

In tre stagioni, infatti, ha collezionato finora 68 gare. Se nel suo primo anno, stagione 2017-2018, ne aveva giocate, in totale, 37, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, nelle successive due annate, fin qui, l’argentino ha messo in piede in campo soltanto 30 volte, limitato dai numerosi infortuni muscolari e traumatici.

Ieri sera, entrando in campo contro il Bologna negli ultimi 12′ più recupero, ha giocato appena la sua 11^ gara stagionale, per un totale di soli 600′ sul terreno del gioco con il Diavolo. Le prossime quattro gare, contro Sassuolo, Atalanta, Sampdoria e Cagliari saranno le ultime di Biglia con la maglia rossonera. Il giocatore, in scadenza di contratto, non rinnoverà con il club di Via Aldo Rossi.

Il numero 20 ha due offerte in Argentina, dall’Independiente e dal Boca Juniors, ma lui non ha intenzione di tornare in patria e vorrebbe restare a giocare in Europa. Ci sarebbe, per Biglia, la possibilità di far ritorno all’Anderlecht, laddove aveva disputato già 7 stagioni, dal 2006 al 2013, con 303 gare e 16 gol all’attivo. Attenzione, però, perché se dovesse scegliere, Biglia vorrebbe restare in Serie A.

Motivo per cui, forse, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, in questi giorni Biglia è stato offerto al Torino, alla ricerca di un centrocampista con le quelle caratteristiche. Il club presieduto da Urbano Cairo, però, ha declinato cordialmente la proposta poiché alla ricerca di un elemento più giovane, da valorizzare e lanciare, anziché su un giocatore di 34 anni compiuti. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>