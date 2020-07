Calciomercato Milan – Biglia, ci prova il Betis: le ultime | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Al termine dell’attuale stagione si concluderà l’esperienza di Lucas Biglia nel Milan: giunto in rossonero, dalla Lazio, nell’estate 2017 per 20 milioni di euro, il centrocampista argentino non è riuscito a lasciare il segno a Milano a causa dei ripetuti infortuni muscolari.

Classe 1986, Biglia ha ricevuto due offerte dall’Argentina, una dall’Independiente ed un’altra dal Boca Juniors ma il calciatore, che sente di poter dare ancora molto al calcio europeo, ha intenzione di restare nel ‘Vecchio Continente‘. C’era, per lui, la possibilità di tornare all’Anderlecht ma, a quanto sembra, Biglia avrebbe la chance di restare a giocare in un campionato più competitivo.

Secondo quanto riferito ieri sera da ‘Sky Sport‘, infatti, per Biglia ci sta provando il Betis, da poco affidato alla conduzione tecnica di Manuel Pellegrini, ex allenatore del Manchester City, che vuole affidare al numero 20 rossonero le chiavi del centrocampo della compagine andalusa. Il Betis, lo ricordiamo, aveva già provato nello scorso mese di gennaio a prendere Biglia.

A Milano il calciatore sudamericano percepisce 3,5 milioni di euro netti a stagione: presumibilmente, per firmare con i biancoverdi di Siviglia, dovrà rivedere al ribasso le proprie pretese economiche … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

