Calciomercato Milan – Attacco, piace anche Osimhen, ma … | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, in vista della prossima stagione, con la sempre più probabile partenza di Zlatan Ibrahimovic, sta cercando, sul mercato italiano ed internazionale, almeno altri due attaccanti.

Il prescelto sembra essere il serbo Luka Jovic, classe 1997, del Real Madrid; la principale alternativa al centravanti delle ‘Merengues‘, secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche, sarebbe l’argentino Adolfo Gaich, classe 1999, del San Lorenzo.

Il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, però, ha ricordato come il Diavolo sia sempre sulle tracce anche di Victor Osimhen, classe 1998, bomber nigeriano del Lille, autore di 18 gol e 6 assist in 38 gare tra campionato e coppe in stagione, che i rossoneri seguono già dai tempi in cui militava in Germania, nel Wolfsburg, e in Belgio, nello Charleroi.

Osimhen è esploso nel 2019-2020 indossando la maglia del Lille, in Francia, dove ha sostituito il portoghese Rafael Leão, ceduto proprio al Milan. I buoni rapporti tra i club potrebbero favorire l’approdo di Osimhen a Milano. Va messo in conto, però, di come per il calciatore ci siano svariati ostacoli.

Il primo è rappresentato dalla tanta concorrenza, italiana (Napoli) e straniera (Arsenal) nella corsa al suo cartellino; il secondo, dalla valutazione, altissima, che il Lille fa di Osimhen: ben 60 milioni di euro!