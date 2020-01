VIDEO MILAN – Mikel Arteta, manager basco dell’Arsenal, ha smentito le voci di calciomercato che vorrebbero i ‘Gunners‘ su Franck Kessié, classe 1996, centrocampista ivoriano in uscita dal Milan in presenza di un’offerta conveniente. Rivediamo e riascoltiamo le dichiarazioni di Arteta in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

