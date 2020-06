VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Marco Amelia, classe 1982, ex portiere del Milan e compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic in rossonero un decennio fa, non ritiene conclusa la seconda avventura dello svedese nella fila del club meneghino. Ecco le parole di Amelia su Ibrahimovic, ma anche sull’incontro tra l’amministratore delegato Ivan Gazidis e la squadra, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘ …

