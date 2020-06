VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Ryan Gravenberch, classe 2002, centrocampista olandese dell’Ajax, è un colosso di 190 centimetri originario del Suriname. Per caratteristiche fisiche e tecniche ricorda molto Paul Pogba, ex Juventus, oggi al Manchester United. Assistito da Mino Raiola ed in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, Gravenberch piace tanto a Milan e Roma: conosciamolo meglio in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

