Calciomercato Milan – Accordo raggiunto! Cifre e dettagli / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Si parla ormai da settimane della situazione legata a Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 del Milan è in scadenza di contratto con i rossoneri nel 2021 e per questo motivo serviva arrivare a una soluzione entro la fine di questo mercato: rinnovo o cessione. A un certo punto sembrava quasi scontato il suo addio, in altri momenti si sono presentate diverse possibilità di rinnovo. Ora, sembra si sia arrivati a una conclusione definitiva.

Il rinnovo di Donnarumma è praticamente cosa fatta ormai. Il portierone di Castellammare di Stabia ha da subito manifestato la volontà di rinnovare con il Diavolo, ma ovviamente serviva un’offerta adeguata. Ivan Gazidis, a quanto pare, ha fatto recapitare a Gigio un’offerta importantissima: quinquennale da 7,5 milioni all’anno. Sforzo importantissimo considerando anche il trattamento riservato a tutti gli altri: tetto salariale da 3 milioni.

Al momento Gigio guadagna 6 milioni e dunque, al contrario di quanto si pensava, sarebbe una proposta al rialzo. Insomma, una soluzione praticamente ideale per Donnarumma, che così sarebbe accontentato in tutto e per tutto. Non c’è un accordo definitivo, ma le parti sono davvero molto vicine. I rossoneri si attendono una risposta definitiva entro il 30 giugno e, con ogni probabilità, sarà positiva. Niente rinnovo biennale, niente clausola, niente rinnovo al ribasso. Gigio resta e il Milan mostra i muscoli. Per tutti i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>