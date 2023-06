Milan-Maldini, rottura: i 34 acquisti da dirigente rossonero | VIDEO

Paolo Maldini presto non sarà più direttore tecnico del Milan. Ecco tutti gli acquisti che ha messo a segno sotto la sua gestione. Il video

Gerry Cardinale ha deciso di sollevare Paolo Maldini dall'incarico di direttore tecnico del Milan. Presto diventerà tutto ufficiale. Tornato nel club nel 2018 con un ruolo dirigenziale, Maldini, da responsabile del mercato (prima con Leonardo, poi con Zvonimir Boban, infine da solo con Frederic Massara come direttore sportivo), ha messo a segno 34 acquisti per il club di Via Aldo Rossi. Li rivediamo tutti, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV'