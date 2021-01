CALCIOMERCATO – Mandzukic, la scheda / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Tra i nomi più caldi degli ultimi giorni c’è quello di Mario Mandzukic, attaccante croato classe 1986. Attualmente svincolato, si è proposto ai rossoneri, che stanno valutando l’ipotesi di prendere un attaccante e anche se sia lui eventualmente il profilo giusto. Non c’è fretta, anche perché bisognerebbe pure mandare in prestito a giocare Lorenzo Colombo, giovane classe 2002. Nella video news, intanto, la scheda di presentazione di Mandzukic, ex bianconero che entusiasma i rossoneri.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>