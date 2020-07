CALCIOMERCATO – Lozano, stavolta è possibile / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Di nuovo nel mirino, Hirving Lozano. L’esterno messicano classe 1995, di proprietà del Napoli, è un vecchio pallino rossonero. Il Milan, infatti, aveva provato a prenderlo proprio quando poi è finito in Campania. In azzurro, però, l’ex PSV Eindhoven non si è mai ambientato del tutto e ora potrebbe lasciare. Il Milan è in agguato ed è pronto a un’operazione complessiva da 40 milioni. Nella video news tutte le ultime. Per i dettagli LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓