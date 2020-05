Calciomercato Lazio – Tre richieste per Immobile: le ultime | News

CALCIOMERCATO LAZIO – È stato l’autentico trascinatore della Lazio nella prima parte di stagione. Ciro Immobile, classe 1990, autore di 30 gol e 7 assist in 33 gare totali prima dello stop al calcio per la pandemia da coronavirus, è il punto di forza della compagine di Simone Inzaghi, in lotta con lo Scudetto per la Juventus.

Era logico supporre che, con questo rendimento, Immobile attirasse su di sé l’interesse di tanti club, pronti a sfidarsi a suon di milioni per strappare al Presidente Claudio Lotito il numero 17 campano. Uno di questi sarebbe proprio il Napoli che, in caso di cessione del suo bomber, il polacco Arkadiusz Milik, alla Juventus, sarebbe intenzionato a riportare ‘a casa’ Immobile, originario di Torre Annunziata.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, però, sulle tracce di Immobile ci sarebbero due club esteri, non meglio specificati, che avrebbero effettuato sondaggi per capire la fattibilità dell’operazione con la Lazio. Ma Immobile, sotto contratto con il sodalizio biancoceleste fino al 30 giugno 2023, difficilmente si muoverà da Roma, dove si trova benissimo. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>