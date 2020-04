Calciomercato Lazio – Luis Alberto vuole il rinnovo. Ma il Siviglia … | News

CALCIOMERCATO LAZIO – Luis Alberto, classe 1992, è ormai da qualche stagione punto fermo della Lazio di Simone Inzaghi: il fantasista iberico, prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, aveva disputato in quest’annata con i biancocelesti 30 gare tra Serie A, Europa League e coppe nazionali, segnando 5 gol e fornendo la bellezza di 14 assist.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2022 con il club presieduto da Claudio Lotito, Luis Alberto vorrebbe prolungare il proprio rapporto con la la Lazio e con la Capitale. Lo ha ammesso Álvaro Torres (LEGGI QUI LE DICHIARAZIONI SU FABIÁN RUIZ), procuratore del numero 10 iberico, il quale ha sottolineato, però, come il Siviglia sia sempre sulle tracce del suo assistito.

“Con la società c’è molta sintonia, entrambi abbiamo voglia di continuare. Il Siviglia si è interessato a lui nelle ultime sessioni di mercato, questo è vero. Monchi lo stima, è tra i migliori calciatori in Serie A, ma il suo interesse non si è mai materializzato davvero. In questo momento siamo concentrati sul rinnovo, vedremo se andrà a buon fine“, le parole dell’agente di Luis Alberto.

L’intenzione della Lazio su Luis Alberto, però, è molto chiara: il giocatore non si vende. Prossimamente dovrebbe rinnovare il proprio accordo fino al 30 giugno 2025, aumentando sensibilmente il suo stipendio, che dovrebbe salire a 3 milioni di euro netti l’anno. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>

