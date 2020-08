Calciomercato Lazio – Lotito furioso: ultimatum a David Silva | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO LAZIO – Claudio Lotito, Presidente della Lazio, ha perso la pazienza e vuole che David Silva decida in fretta se accettare la proposta del club biancoceleste oppure se rifiutarla per dirigersi verso altri lidi. Lo ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina.

Come noto da qualche giorno, ormai, la Lazio è in pole position per assicurarsi le prestazioni del fantasista spagnolo, classe 1986, il quale si svincolerà alla fine di questo mese dal Manchester City dopo dieci stagioni condite da tanti gol (77), innumerevoli gare (435) e moltissimi trofei (5 Coppe di Lega, 4 Premier League, 3 Community Shield e 2 Coppe d’Inghilterra).

L’offerta di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, è di un contratto triennale, fino al 30 giugno 2023, per un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione più bonus: David Silva, che ha incontrato di recente il dirigente albanese, sembrava essere stato convinto dalla proposta del club capitolino.

Negli ultimi giorni, però, sono spuntati fuori alcuni ‘rumors‘ di mercato che vorrebbero David Silva trattare anche con la Juventus e, al contempo, ascoltare anche le proposte che arrivano dal Qatar. Lotito si è spazientito e, per la ‘rosea‘, avrebbe dato 24 ore di tempo allo spagnolo per dare una risposta definitiva. Cosa farà il giocatore? CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA LAZIO >>>