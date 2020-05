Calciomercato Juventus – Tutto su Tonali: la strategia bianconera | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Sandro Tonali, classe 2000, è il gioiello del Brescia di Massimo Cellino. Il calciatore, assistito dall’avvocato Giuseppe Bozzo, è corteggiato da tutti i top club italiani (Juventus, Inter, Milan, Napoli), oltre che da PSG e Barcellona all’estero.

Il suo agente, di recente, ha pubblicamente ammesso che vorrebbe continuare a vedere Tonali in Serie A e, in virtù di ciò, la Juventus sta provando a mettere la freccia del sorpasso sulle dirette concorrenti al cartellino del numero 4 delle ‘Rondinelle‘. Sarà Tonali a decidere se andare via, quando andare via e dove, come da accordi presi con Cellino, ma i bianconeri provano a forzare la mano.

Il cartellino di Tonali è valutato 50 milioni di euro dal Brescia, ma Fabio Paratici, Chief Football Officer del club di Corso Galileo Ferraris, vuole provare ad abbassare la quota contante mediante l’inserimento, nell’operazione, di ben tre contropartite tecniche che potrebbero fare al caso della compagine lombarda.

Per Tonali, dunque, oltre ai soldi la Juventus offrirebbe al Brescia i cartellini di Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista attualmente in prestito al Perugia, dell’altro centrocampista Idrissa Touré e del difensore Luca Coccolo, questi ultimi due elementi di forza della Juventus Under 23. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>