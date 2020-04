Calciomercato Juventus – Tre opzioni per il futuro di Higuaín | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Gonzalo Higuaín, centravanti argentino classe 1987, è rientrato in questa stagione alla Juventus dopo aver trascorso l’ultima annata in prestito al Milan prima ed al Chelsea poi.

In bianconero, il ‘Pipita‘ ha realizzato 8 gol e fornito 8 assist in 34 gare disputate quest’anno prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus. Questo, però, potrebbe non bastare ai fini di una sua conferma nella fila della ‘Vecchia Signora‘.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, infatti, ci sarebbero tre opzioni per il futuro professionale di Higuaín: quella più probabile sembra essere quella di una sua conferma per l’ultimo anno di contratto che gli rimane, a 7,5 milioni di euro netti di ingaggio.

L’alternativa plausibile è quella che Higuaín allunghi il suo contratto di un’ulteriore stagione, anche se ciò al momento non sembra essere una priorità della Juventus, spalmando quell’ingaggio da 7,5 milioni di euro netti su due annate. Altrimenti, un addio anticipato ai bianconeri.

La Juventus, però, non ricaverebbe quasi nulla dalla cessione del ‘Pipita‘, il quale, in caso di partenza, andrebbe a giocare nella Major League Soccer (MLS) statunitense, laddove già milita il fratello Federico. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android