Calciomercato Juventus – Tentativo bianconero per Ansu Fati | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Barcellona e Juventus, come noto, sono in contatto da qualche mese per intavolare, nel corso di questa sessione di calciomercato, trattative che possano consentire ad entrambe le squadre di mettere le mani sui calciatori desiderati dai rispettivi tecnici, Quique Setién e Maurizio Sarri.

I blaugrana, in particolare, vogliono il regista bosniaco Miralem Pjanić ed i bianconeri, dal canto loro, hanno messo in cima alla lista dei loro desideri il ‘volante’ brasiliano Arthur. Altre operazioni ‘di corredo’, poi, potrebbero coinvolgere anche Mattia De Sciglio ed Ousmane Démbéle anche se, secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, la Juventus avrebbe tentato il colpo grosso.

La ‘Vecchia Signora‘, infatti, nel corso dei dialoghi con il Barça, avrebbero chiesto la disponibilità a cedere Ansu Fati, classe 2002, stellina della cantera catalana autore, in questa stagione, di 5 gol in 24 gare tra campionato e coppe con il Barcellona ma vero e proprio leader del Barça B, che deve tornare in Segunda División.

Il club iberico, però, avrebbe risposto picche alla richiesta della Juventus per Ansu Fati: l'attaccante spagnolo, di origini guineane, è giudicato infatti assolutamente incedibile e, presto, al compimento del 18esimo anno di età (avverrà il prossimo 31 ottobre), gli verrà rinnovato il contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2022.