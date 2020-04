Calciomercato Juventus – Svolta van de Beek: le ultime | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus, alla ricerca di un forte centrocampista per la prossima stagione, è tornata, improvvisamente, in corsa per l’acquisizione del cartellino di Donny van de Beek, classe 1997, punto di forza dell’Ajax ed in procinto di lasciare i ‘Lancieri‘ di Amsterdam con dodici mesi di ritardo sulla tabella di marcia.

Il calciatore olandese sembrava ad un passo dal trasferimento al Real Madrid, dietro pagamento di un corrispettivo nell’ordine dei 55-60 milioni di euro, con le ‘Merengues‘ che già nei mesi scorsi avevano gettato solide basi per l’acquisto di van de Beek, autore, nel corso dell’ultima stagione con l’Ajax, prima dello stop al calcio giocato per il coronavirus, di 10 gol e 11 assist in 37 gare.

Ora, però, sembra che Florentino Pérez, Presidente del Real Madrid, abbia cambiato idea su van de Beek, dichiarando, ai propri collaboratori, di essere disponibile a spendere non più di 30 milioni di euro perché il budget più importante dovrà essere stanziato per regalare Paul Pogba a Zinedine Zidane.

Lo ha rivelato 'Defensa Central'. Ecco perché, adesso, la Juventus può rituffarsi a capofitto sul numero 6 dei 'Lancieri'.