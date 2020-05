Calciomercato Juventus – Svolta nel futuro di Pjanic: il punto | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Come ormai noto, la Juventus ha inserito Miralem Pjanic nella lista dei cedibili. Il regista bosniaco, classe 1990, ex Roma ed Olympique Lione, però, non è stato di certo ‘scaricato’ dalla ‘Vecchia Signora‘: il club di Corso Galileo Ferraris ha intenzione di valutare, per il suo numero 5, soltanto offerte vantaggiose.

Pjanic è finito nel mirino del Chelsea e del PSG, ma il calciatore, dinanzi queste due possibilità, nicchia perché preferirebbe proseguire la propria carriera nel Barcellona. È già in piedi una trattativa tra Juve e Barça per Pjanic: irrealistica quella ‘pompata’ dalla Spagna, che prevede il trasferimento di Pjanic e Mattia De Sciglio (più 25 milioni di euro) in Catalogna in cambio di Nélson Semedo.

Più concreta, invece, quella intavolata dal Chief Football Officer bianconero, Fabio Paratici, che manderebbe volentieri Pjanic in blaugrana in cambio del ‘volante’ brasiliano Arthur, classe 1996, ex Grêmio, giudicato dal tecnico Maurizio Sarri il regista ideale per la sua Juventus. Arthur, però, ad oggi non sembra intenzionato a voler lasciare il Barcellona e, pertanto, i negoziati tra le parti si sono arrestati.

Situazione bloccata, tempi più stretti e, dunque, si va, a sorpresa, verso la permanenza di Pjanic a Torino. Eventualità che, in fin dei conti, non è che dispiaccia proprio ai bianconeri ….