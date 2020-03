Calciomercato Juventus – Sancho si allontana: le ultime | Video

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Rischia di sfumare, in via definitiva, uno dei principali obiettivi della Juventus in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

La dirigenza bianconera, infatti, alla ricerca di esterni offensivi per il 4-3-3 di Maurizio Sarri, ha messo nel mirino Jadon Sancho, classe 2000, stella inglese del Borussia Dortmund di Lucien Favre che, in questa stagione, prima dello stop al calcio per la pandemia da coronavirus, aveva segnato 17 gol e fornito 19 assist in 35 gare.

Sotto contratto con il BVB fino al 30 giugno 2022, Sancho non rinnoverà il contratto e difficilmente rimarrà a Dortmund anche nella stagione 2020-2021. Motivo per cui la Juventus, così come tante altre grandi squadre in Europa, si è avvicinata al funambolico calciatore giallonero.

Secondo quanto riferito da ‘The Independent‘, però, Sancho avrebbe fatto la sua scelta: il giocatore, infatti, vorrebbe tornare a casa, in Inghilterra, e sarebbe pronto ad accettare l’offerta del Manchester United. Un ‘tradimento’, per un calciatore cresciuto nell’Academy del Manchester City.

I ‘Reds‘ sembrano pronti ad offrire 130 milioni di euro al Borussia Dortmund e, a Sancho, uno stipendio da sceicco. LEGGI QUI LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>

