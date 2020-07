Calciomercato Juventus – Rischia di sfumare Willian: il punto | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus di Maurizio Sarri, alla ricerca di qualità per il proprio centrocampo, ha messo da tempo nel mirino il brasiliano Willian Borges, classe 1988, fantasista del Chelsea che il tecnico toscano aveva allenato proprio a Londra nella stagione 2018-2019, vincendo, con lui, l’ultima edizione dell’Europa League.

La Juventus ha puntato, a lungo, sul fatto che Willian sarà un giocatore svincolato al termine dell’attuale stagione: dopo quello di Aaron Ramsey, l’innesto dell’ex Shakhtar Donetsk sarebbe stato il secondo consecutivo a parametro zero dalla Premier League inglese. Ora, però, sembra che il colpo Willian, per i bianconeri, stia perdendo quota.

Questo perché, come riferito dal ‘Sun‘, Willian ed il Chelsea avrebbero stretto i tempi per il rinnovo di contratto e la trattativa sarebbe arrivata rapidamente ad una svolta in positivo per i ‘Blues‘ di Frank Lampard. Il problema, al momento, sarebbe rappresentato dalla durata dell’accordo proposto dal club di Roman Abramović a Willian: per politica del club, infatti, gli Over 30 non vengono mai proposti contratti troppo lunghi.

Il calciatore, dopo aver firmato la mini-estensione dell’attuale accordo, dal 30 giugno al 31 agosto 2020, per concludere la stagione con i londinesi, chiede un accordo di tre stagioni. La sensazione, però, è che alla fine Willian ed il Chelsea giungano ad un’intesa, lasciando, dunque, la Juventus con il colpo di mercato in canna. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>