Calciomercato Juventus – Ramsey torna in Inghilterra? Il punto | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO JUVENTUS – Aaron Ramsey, classe 1990, centrocampista gallese, è giunto alla Juventus a parametro zero nella scorsa estate di calciomercato una volta svincolatosi dall’Arsenal.

Nella sua prima stagione in bianconero Ramsey ha totalizzato 35 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Al suo attivo, 4 gol e un assist in 1.384 minuti di gioco totali.

L’impatto di Ramsey in Italia non è stato di certo negativo. Ad ogni modo, il club di Corso Galileo Ferraris potrebbe sacrificarlo, vendendolo o inserendolo in qualche scambio, qualora si presentasse una ghiotta offerta o opportunità di mercato.

In Premier League, il gallese è cercato da Newcastle, West Ham e Crystal Palace. La Juventus contemplerebbe una sua cessione per una cifra a partire dai 20 milioni di euro.

Attenzione, però, perché i bianconeri, alla ricerca di una quarta punta per l’attacco, vorrebbero riprendere Moise Kean dall’Everton. A quel punto potrebbe prendere quota uno scambio, di prestiti o a titolo definitivo, proprio con i ‘Toffees‘.

Kean di nuovo in bianconero e Ramsey nella parte blu della Merseyside? Non è un'utopia. L'alto stipendio di Ramsey alla Juventus (7 milioni di euro netti l'anno), però, frena in principio tale operazione …