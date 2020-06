Calciomercato Juventus – PSG su Dybala: la risposta del giocatore | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Quasi perso Edinson Cavani, che andrà via a fine stagione a parametro zero, e riscattato Mauro Icardi, centravanti argentino, dall’Inter, per 58 milioni di euro bonus inclusi, il direttore sportivo del PSG, il brasiliano Leonardo, adesso fa sul serio per Paulo Dybala.

Lo ha sottolineato il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, evidenziando come il PSG voglia comporre, aggiungendo Dybala ai già presenti Icardi, Neymar e Kylian Mbappé, un attacco da sogno per dare l’assalto alla Champions League. Il sondaggio dei parigini per la ‘Joya‘, però, non avrebbe sortito gli effetti sperati.

Dybala, infatti, sarebbe seriamente intenzionato a restare alla Juventus negli anni a venire ed avrebbe risposto con un cordiale ‘no‘ all’interesse del PSG nei suoi confronti. L’argentino vuole rinnovare il contratto con i bianconeri e divenire un simbolo della ‘Vecchia Signora‘ come il suo amico Alessandro Del Piero. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>