ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO JUVENTUS – Andrea Pirlo, classe 1979, è stato nominato come nuovo allenatore della Juventus dopo appena una settimana di permanenza sulla panchina della compagine della formazione bianconera Under 23. In questo video il commento di Stefano Barigelli, direttore de ‘La Gazzetta dello Sport‘, sulla scelta del club di Corso Galileo Ferraris di affidare la panchina a Pirlo, un debuttante assoluto, dopo l’esonero di Maurizio Sarri.