Calciomercato Juventus – Pioggia di richieste per Pjanic: il punto | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Miralem Pjanic, classe 1990, regista bosniaco della Juventus, è uno dei calciatori bianconeri più ricercati sul mercato nonostante, in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, abbia disputato una gara non all’altezza delle sue possibilità.

Si è parlato molto, in questi mesi, della volontà di Pjanic di trasferirsi al Barcellona per concludere la carriera. La Juventus lo cederebbe volentieri ai blaugrana ma in cambio vorrebbe il brasiliano Arthur; siccome, finora, l’ex Grêmio non si è voluto spostare dalla Catalogna lo scambio si è arenato.

Nel frattempo, però, c’è da registrare come il Barça non sia l’unica società interessata alle prestazioni di Pjanic. Secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, l’ex Roma e Olympique Lione avrebbe ricevuto, ed ascoltato, anche le ricche offerte del PSG e del Chelsea, che potrebbero tentarlo nel caso in cui la sua avventura bianconera fosse realmente ai titoli di coda.

Per il ‘CorSport‘, Pjanic gradirebbe di più andare al PSG anziché al Chelsea, sempre ammesso, però, che salti in via definitiva la soluzione Barcellona. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>