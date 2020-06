Calciomercato Juventus – Partita la trattativa per Ferrán Torres | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Secondo quanto riferito, in Spagna, da ‘Radio Onda Cero‘, dopo Arthur, prelevato dal Barcellona nello scambio con Miralem Pjanić, la Juventus sarebbe pronta a pescare un altro calciatore dalla Liga iberica. Il club bianconero, infatti, avrebbe avviato una trattativa con il Valencia per portare a Torino, dalla stagione 2020-2021, il giovane Ferrán Torres, classe 2000, esterno offensivo destro (ma in grado di giocare anche sul versante opposto) che, nell’ultima stagione, ha fin qui realizzato 6 gol e 7 assist in 40 gare disputate tra campionato, Champions League e coppe nazionali.

Ferrán Torres, che piace anche al Napoli, andrà in scadenza di contratto con il Valencia esattamente tra un anno, il 30 giugno 2021 e, pertanto, può essere ceduto ad una cifra di gran lunga inferiore ai 100 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Il calciatore, molto valido, piace persino al Real Madrid e non resterà al ‘Mestalla‘, visto il caos scoppiato in squadra, con l’esonero del tecnico Albert Celades e le dimissioni del direttore sportivo César Gómez. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DELLA JUVENTUS >>>