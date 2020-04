Calciomercato Juventus – Obiettivo Milinkovic-Savic: le ultime | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nella prossima stagione, insoddisfatta del rendimento di Adrien Rabiot e, in parte, Aaron Ramsey, la Juventus cercherà di acquistare un nuovo centrocampista.

La ‘Vecchia Signora‘ punta ad un grande colpo e, in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici, CEO bianconero, c’è sempre l’ex Paul Pogba, classe 1993, ai ferri corti con il Manchester United.

Siccome, però, sul francese, assistito da Mino Raiola, c’è anche il Real Madrid, club con cui Pogba avrebbe potuto firmare già nello scorso mese di gennaio, la Juventus si guarda intorno anche per sondare delle alternative di livello.

Una è sicuramente rappresentata da Sergej Milinkovic-Savic, classe 1995, centrocampista serbo nel mirino dei bianconeri già da un paio di sessioni di calciomercato.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, qualora volesse affondare il colpo su Milinkovic-Savic, però, la Juventus dovrebbe allargare, di molto, i cordoni della borsa. La Lazio, infatti, non intende fare sconti ai torinesi e, per il suo gioiello, chiede quasi la luna.

Sono poche, al momento, le possibilità che Milinkovic-Savic lasci la Capitale in direzione Torino, a meno che non giunga, sul tavolo di Claudio Lotito, Presidente della Lazio, un'offerta di 100 milioni di euro.