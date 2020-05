Calciomercato Juventus – Milik, futuro deciso: la scelta del polacco | News

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Nonostante la stagione 2019-2020, per la Serie A, si concluderà soltanto ad estate inoltrata, i club del nostro campionato si preparano, contemporaneamente, già alla prossima annata, intavolando trattative di calciomercato, che, successivamente, andranno ratificate con gli accordi ufficiali tra le società e le firme sui contratti.

In casa Juventus, come noto, è aperta la caccia ad un nuovo centravanti giacché il ‘Pipita’, Gonzalo Higuaín, dovrebbe lasciare i bianconeri con un anno di anticipo sulla scadenza naturale del suo contratto con la ‘Vecchia Signora’. Per sostituire l’argentino, da tempo, si fa il nome di Arkadiusz Milik, classe 1994, bomber polacco del Napoli autore di 46 gol in 109 gare con gli azzurri.

Milik, il cui contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis scadrà il 30 giugno 2021, secondo il quotidiano ‘Libero’ oggi in edicola non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il proprio accordo con i campani, al punto tale che ci sarebbe rottura totale tra le parti sull’argomento. Milik, infatti, vorrebbe andare alla Juventus, per giocare con Maurizio Sarri, ed avrebbe deciso di declinare le altre proposte arrivategli dall’Italia e dall’estero.

Il Napoli valuta Milik tra i 40 ed i 50 milioni di euro; la Juventus, al contrario, vorrebbe abbassare l'esborso economico in contante mediante l'inserimento di alcune contropartite tecniche nell'operazione. La trattativa, però, non è neanche all'inizio e ci sarà tutto il tempo di sistemare i dettagli …